Дружина тепер уже екс-голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка купила квартиру вартістю понад 20 млн грн

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка, який потрапив у скандал через елітне житло його родичів. Про це йдеться в указі президента, опублікованому у середу, 1 травня.

«Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», – йдеться у тексті указу голови держави.

Причина звільнення не уточнюється.

Як інформував ZAXID.NET, журналісти проекту «Слідство.Інфо» на початку квітня опублікували розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Зокрема, його дружина, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП.

Щобільше, у грудні 2023 року Юлія Вітюк купила квартиру у київському ЖК ринковою вартістю понад 20 млн грн. Втім, у декларації її чоловік вказав, що квартира коштує 12,8 млн грн. Журналісти звернули увагу, що навіть за зниженою ціною подружжя Вітюків не могло б дозволити собі придбати таку квартиру

Після виходу розслідування Ілля Вітюк потрапив у ще один скандал. «Слідство. Інфо» повідомило, що під час підготовки матеріалу про статки Вітюків, журналіста Євгена Шульгата зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Вказівку ТЦК вручити повістку журналісту міг надати Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка.

Після розголосу цієї історії Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом переслідування журналіста, а самого голову департаменту кібербезпеки СБУ відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки та відрядили на фронт.

25 квітня стало відомо, що НАБУ розслідує купівлю елітної нерухомості сім’єю голови департаменту кібербезпеки СБУ.