НАБУ розслідує дані журналістського розслідування про елітну нерухомість Іллі Вітюка

Національне антикорупційне бюро України вивчає обставини купівлі елітної нерухомості членами сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Про це у четвер, 25 квітня, повідомив сайт NV.ua з посиланням на відповідь НАБУ на журналістський запит

«Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи», – йдеться у відповіді бюро.

У відомстві також зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Іллі Вітюка.

Як інформував ZAXID.NET, журналісти проекту «Слідство.Інфо» на початку квітня опублікували розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Зокрема, його дружина, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП.

Щобільше, у грудні 2023 року Юлія Вітюк купила квартиру у київському ЖК ринковою вартістю понад 20 млн грн. Втім, у декларації її чоловік вказав, що квартира коштує 12,8 млн грн. Журналісти звернули увагу, що навіть за зниженою ціною подружжя Вітюків не могло б дозволити собі придбати таку квартиру

Після виходу розслідування Ілля Вітюк потрапив у ще один скандал. «Слідство. Інфо» повідомило, що під час підготовки матеріалу про статки Вітюків, журналіста Євгена Шульгата зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Вказівку ТЦК вручити повістку журналісту міг надати Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка.

Після розголосу цієї історії Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом переслідування журналіста, а самого голову департаменту кібербезпеки СБУ відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки та відрядили на фронт.