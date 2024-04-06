Перед врученням повістки журналісту військові говорили з чоловіком, схожим на співробітника СБУ Олексія Біленка

«Слідство. Інфо» повідомило, що співробітники ТЦК та СП у місті Києві, які намагалися вручити повістку одному з журналістів-розслідувачів команди, могли діяти за вказівкою СБУ, про яку журналіст випустив розслідування. Йдеться про матеріал щодо майна дружини голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, через який СБУ, на думку журналістів, хотіло «помститися».

Про можливу причетність СБУ до вручення повістки Євгену Шульгату «Слідство. Інфо» повідомило у суботу, 6 квітня. 4 квітня журналіст опублікував розслідування щодо елітного майна дружини Іллі Вітюка на понад 20 млн грн.

Євген Шульгат заявив, що 1 квітня в одному з київських ТРЦ до нього підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити йому повістку. За словами журналіста, чоловіки звернулися до нього на ім'я та знали його в обличчя.

Представники ТЦК повідомили, що Шульгату нещодавно виповнилося 27 років, а він не прийшов оновити дані обліку. Розслідувач зняв військовослужбовців на камеру та запитав, чи пов’язане їхнє звернення з його розслідуванням про начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка.

«Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки», – повідомило «Слідство. Інфо».

Зазначається, що співробітники ТЦК підійшли до Євгена Шульгата ще і ввечері, в іншому районі міста. Журналісти отримали відео з камер спостереження ТРЦ та помітили, що разом з військовими до центру зайшов ще один чоловік у цивільному, який давав їм вказівки.

«Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата», – повідомили розслідувачі.

«Слідство. Інфо» ідентифікувало військовослужбовців, які працюють у Солом’янському ТЦК Києва. Один із них підтвердив журналістам, що працює там, проте відмовився коментувати ситуацію з Євгеном Шульгатом. Журналісти звернулися до Генштабу ЗСУ.

«Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік, який керував представниками ТЦК. Нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка. Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ», – повідомили журналісти.

Сам Олексій Біленко не відповів на дзвінки розслідувачів, а згодом заблокував журналістів у месенджерах. У «Слідство. Інфо» заявили, що передадуть зібрану інформацію правоохоронцям із заявою про перешкоджання журналістській діяльності та переслідування.

Нагадаємо, 4 квітня «Слідство. Інфо» оприлюднило розслідування, в якому йшлося про елітне майно дружини Іллі Вітюка. За даними журналістів, Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року квартиру в ЖК бізнес-класу вартістю 20 млн грн за ринковими цінами. Водночас у декларації Іллі Вітюка йдеться, що за квартиру заплатили всього 12,8 млн грн, що майже вдвічі менше за ринкову вартість.

Однак, навіть з такими цінами на квартиру подружжя Вітюків не могло б дозволити соб цю нерухомість – річна зарплата голови департаменту кібербезпеки становить 1,8 млн грн. Журналісти зазначили, що дружина посадовця одразу після призначення Вітюка головою кібербезпеки СБУ стала заробляти мільйони як ФОП.

Що відомо про Іллю Вітюка

Уроженець Рівненщини Ілля Вітюк має звання бригадного генерала Служби безпеки. В СБУ Ілля Вітюк служить з 2004 року.

Ілля Вітюк брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. З серпня 2021 року був тимчасовим виконувачем обов’язків, а з листопада 2021 остаточно очолив Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.