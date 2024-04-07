Напередодні журналісти заявили про переслідування та вручення повістки співробітнику «Слідства. Інфо», щоб помститися за розслідування про СБУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував ситуацію з врученням ТЦК повістки журналісту «Слідство. Інфо», яке могли здійснити за сприяння СБУ, про яке чоловік опублікував розслідування. Уночі неділі, 7 квітня, головнокомандувач повідомив, що ЗСУ засуджують будь-які порушення щодо журналістів з боку військових.

«Важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. ЗСУ засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб. За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення», – повідомив Олександр Сирський.

Крім того, на ситуацію з врученням повістки журналісту відреагували у прес-службах СБУ та Міноборони. У коментарі «Українській правді» силові відомства заявили, що наразі вивчають інформацію, оприлюднену «Слідство. Інфо». Крім того, наразі триває додаткова перевірка з боку СБУ, Генштабу ЗСУ та Міноборони.

«В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим. Журналістська робота – це основа будь-якого демократичного суспільства і невідʼємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас захист України від ворога – обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій», – повідомили в Міноборони.

Повістка журналісту розслідувачу – через що стався скандал

Нагадаємо, 4 квітня «Слідство. Інфо» опублікувало розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти виявили, що дружина посадовця, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП.

У грудні 2023 року жінка придбала квартиру в елітному київському ЖК ринковою вартістю понад 20 млн грн. Водночас у декларації Іллі Вітюка йдеться, що квартиру придбали за 12, 8 млн грн – майже вдвічі менше за ринкову ціну. Журналісти зазначили, що навіть за зниженою ціною подружжя Вітюків не могла б дозволити собі таку нерухомість, оскільки Ілля Вітюк заробляє на посаді голови кібербезпеки 1,8 млн грн на рік.

Вже 6 квітня «Слідство. Інфо» повідомило, що під час того, як журналіст Євген Шульгат готував розслідування про статки Вітюків, його зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Співробітники ТЦК знали Шульгата в обличчя, а після його запитання, чи не пов’язане вручення повістки з розслідуванням про СБУ, пішли, заявивши, що зафіксували відмову від повістки.

Отримавши відео з камер спостереження ТРЦ, журналісти виявили, що військовослужбовці зайшли до центру разом з чоловіком, одягненим у цивільне, який давав їм вказівки. «Слідство. Інфо» ідентифікувало військових та їхнього співрозмовника, яким може бути Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка. Сам Олексій Біленко не відповів на дзвінки розслідувачів, а згодом заблокував журналістів у месенджерах.