Департамент захисту національної державності СБУ стежив за журналістами Bihus.Info

Стеження за командою журналістів Bihus.Info організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ. Спецслужба згодом підтвердила свою причетність до смаження, поснивши, що окремі журналісти Bihus.Info виявились «клієнтами наркодилерів». Про це в своєму новому відео розповіли самі журналісти Bihus.Info.

Журналісти нагадали, що Служба безпеки України оперативно розпочала розслідування стеження і одразу ж вилучила записи з легальних камер спостереження, встановлених адміністрацією етнографічного комплексу «Українське село», розташованого під Києвом.

Однак, команді Bihus.Info вдалось отримати доступ до відеозаписів з цих камер і поспілкуватись з персоналом комплексу. На відео видно кількох людей, які приїхала до «Українського села», нібито щоб «відсвяткувати корпоратив». При цьому вони забронювали ці ж номери, що й журналісти Bihus.Info, але на день раніше – 26 грудня.

Того ж дня в «Українське село» на кількох авто приїхали близько 30 людей. Адміністраторка комплексу Марина розповіла про дивну поведінку гостей, бо ті постійно замовкали в присутності персоналу. Загалом корпоратив тривав близько чотирьох годин – з 17:00 до 21:00. Більшість з них одразу ж поїхали з комплексу. Ймовірно, ці люди встановлювали камери спостереження.

Наступного дня, 27 грудня, до «Українського села» прибули вже журналісти Bihus.Info. Тоді ж решта агентів СБУ залишили комплекс. Натомість, в один із будиночків заселились дві «сім’ї» з дітьми, які непомітно фотографували команду Bihus.Info. Згодом з’ясувалось, що обидві «сім’ї» офіційно не селились у комплексі, а, ймовірно, в’їхали у будиночок, заброньований учасниками «корпоративу» 26 грудня.

Частина агентів СБУ, ймовірно маскувалась під «сім'ї»

28 грудня команда Bihus.Info виїхала з комплексу, а їх номери намагався забронювати невідомий чоловік. Однак, частина з цих номерів вже виявилась зайнятою. Чоловік, який представився Ігорем, забронював вільні номери, в які заселились 8 людей. Пізніше йому вдалось забронювати решту номерів, у яких мешкали журналісти Bihus.Info – але аж на 1 січня. За словами журналістів, ймовірно, ці люди знімали камери спостереження.

Вже згодом, журналісти Bihus.Info, поспілкувавшись з адміністрацією «Українського села», змогли обстежити свої номери. Там вони знайшли місця, де були встановлені камери.

Місце, де була встановлена камери спостереження

Bihus.Info з’ясували, що керував операцією працівник СБУ Ігор Кравченко. Спецслужбовець у коментарі журналістам не визнав свою причетність до стеження. Також журналісти знайшли ще трьох працівників Департаменту захисту національної державності СБУ, причетних до стеження. Усі вони не захотіли спілкуватись із журналістами. До слова, самим Департаментом захисту національної державності СБУ керував Роман Семенченко. Однак, його звільнили з посади 31 січня.

У коментарі журналістам СБУ заявила, що не виявила слідів встановлення камер у комплексі «Українське село».

Згодом спецслужба дала розгорнутий коментар, у якому визнала свою причетність до стеження. За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів наркодилерів, виявилися окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторок, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

«Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Цього ж дня керівник проекту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що люди на відео – оператори проекту, які святкували новорічний корпоратив. Згодом Денис Бігус повідомив, що за командою журналістів стежили щонайменше кілька місяців – зокрема, невідомі могли прослуховувати телефони та слідкувати через камери за Bihus.Info під час новорічного корпоративу.

17 січня у прес-службі СБУ повідомили, що за фактом незаконного прослуховування правоохоронці розпочали розслідування. СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 359 ККУ (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Згодом на скандал відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що тиск на журналістів неприпустимий.

У п’ятницю, 19 січня, журналісти Bihus.Info повідомили, що ресурс «Народна правда», на якому розмістили відео з прихованою зйомкою команди розслідувачів, видалив відео зі свого каналу на YouTube та новину про журналістів зі свого сайту. Видалення матеріалів відбулося після повідомлень про розслідування за заявою команди Bihus.Info. Водночас на сторінці ресурсу у Facebook все ще існує посилання на вже видалену статтю.

У понеділок, 22 січня, голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу повідомив, що правоохоронці розслідують чотири кримінальні провадження щодо втручання у приватне життя працівників редакції Bihus.Info.