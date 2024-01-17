Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус

Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info. Про це у середу, 17 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

«На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Цього ж дня керівник проекту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що люди на відео – оператори проекту, які святкували новорічний корпоратив.

Пізніше на сторінці Bihus.Info у Facebook з’явилася заява команди. Медійники повідомили, що за всією командою стежили мінімум кілька місяців.Команда Bihus.Info зазначила, що, крім прослуховувань телефонів, невідомі якось потрапили у будиночки в комплексі за день до корпоративу та встановили камери для стеження. Журналісти планують звернутися із заявою про стеження до правоохоронців.