Двері Юрія Ніколова, на яких невідомі залишили наліпки із образами

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на тиск на журналістів. Йдеться зокрема, про заяву журналіста Юрія Ніколова, який розповів, що 14 січня невідомі люди намагалися вломитися до нього додому, а також про прослуховуваня журналістів команди розслідувачів Bihus.Info.

«Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача NGL Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на “Детектор медіа” і Севгіль Мусаєву, “Бабель” та інші медіа», – сказала Оксана Романюк.

Ольга Романюк заявила, що тиск на журналістів, який відбувається зараз, нагадують часи Януковича, «яким у 2024 році точно не місце».

Про який тиск на медіа йдеться?

У понеділок, 15 січня, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, автор матеріалів про зловживання під час закупівель Міноборони, опублікував пост у Facebook, у якому розповів, що 14 січня до нього додому ломилися невідомі люди. Вони кричали, називали журналіста ухилянтом «та обклеїли двері бумажками​​​​​». Самого Юрія Ніколова на той момент не було вдома, натомість там перебувала його мати, яка, за словами журналіста, перехворіла на онкологію і тепер живе із ним.

Через деякий час у російськомовному Telegram-каналі «Карточный офис» з’явився пост, у якому було сказано, що додому до журналіста нібито приходили військові, які нещодавно повернулися з фронту.

Скірншот з Telegram-каналу

«Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях. Але у всіх інтерв’ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Що це в Росії валять не корупціонерів, а викривачів. А Україна ж не Росія», – написав Юрій Ніколов.

16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Пізніше цього ж дня керівник проекту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що люди на відео – оператори проекту, які святкували новорічний корпоратив. Він також заявив, що у проекті відбулись кадрові зміни у зв’язку із оприлюдненим відео – більшість людей звільнили.

Денис Бігус зазначив, що вчинок екс-працівників засуджує, але зауважив, що відео потрапило у мережу не просто так – за працівниками Bihus.Info стежили.

«Їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити. Це образливо. По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру…», – сказав Денис Бігус.

Пізніше на сторінці Bihus.Info у Facebook з’явилася заява команди. Медійники повідомили, що за всією командою стежили мінімум кілька місяців.

«Ми бачимо і розуміємо, що прослуховування і стеження велося занадто довго — щонайменше декілька місяців. Станом на зараз ми не маємо доказів і не можемо сказати, що за цим стоїть, умовно кажучи, підпорядкована Офісу президента чи ще комусь людина», – сказав редактор Bihus.Info Максим Опанасенко у коментарі hromadske.

Команда Bihus.Info зазначила, що, крім прослуховувань телефонів, невідомі якось потрапили у будиночки в комплексі за день до корпоративу та встановили камери для стеження. Журналісти планують звернутися із заявою про стеження до правоохоронців.

Журналісти інших проектів, зокрема, львівське NGL.media висловили підтримку колегам-розслідувачам Bihus.Info.

«Всім очевидно, що насправді мова йде не про можливе вживання наркотичних препаратів кількома далеко не ключовими співробітниками Bihus.Info, а про репутаційну атаку на одну з найактивніших команд розслідувачів корупції», – йдеться у повідомленні.

Також команда NGL.media підтримала Юрія Ніколова: «Безглузда спроба залякування одного з найкращих в країні журналістів-розслідувачів Юрій Ніколов не може залишитися без відповіді з боку влади. Цю відповідь мають дати не лише компетентні правоохоронні органи, але й Офіс президента, де, схоже, загралися з анонімними тг-каналами».

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Редакція ZAXID.NET висловлює підтримку колегам-журналістам і вважає неприпустими будь-які прояви тиску та інформаційних атак на журналістику. Очікуємо від влади реакції на брудні атаки на журналістів-розслідувачів та неповторення подібних практик у майбутньому. У демократичній країні свобода слова має бути засадничою цінністю.