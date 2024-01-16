Медіазвіти для ОП готує компанія «слуги народу» і в них критику покладають на «опозиційні ЗМІ»

Компанія «Медіатека», що належить народному депутату від фракції «Слуга народу» Олександру Маріковському, готує медіазвіти для Офісу президента та уряду, де проаналізовано згадки про топ-чиновників у медіа. Говорячи про критику в бік влади аналітики посилаються на неназвані «опозиційні ЗМІ», називаючи її «атаками», а до критиків часом додають політичний контекст з негативною конотацією, йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Журналісти проекту проаналізували десятки аналітичних звітів для ОП та уряду зі згадками про топпосадовців. У них містяться згадки про посадовців у медіа, підбиваються підсумки найважливіших подій тижня за участю цих посадовців, а також аналізується критика на адресу влади.

Державне підприємство «Центр Захисту інформаційного простору України», яке підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України вже понад чотири роки замовляє такі звіти в компанії «Медіатека». Лише в 2023 році вона отримала за це майже 10 млн грн.

відео Bihus.Info

Як пише Bihus.Info, існує понад 10 видів замовлених звітів, різних за обсягом та складністю. Наприклад, щоденні звіти моніторингу соціальних мереж або щотижневі моніторингові звіти згадок у медіа. Документи стосуються голови держави та першої леді, посадовців ОП, уряду. Замовляють також звіти, у яких окремо йдеться про згадки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Для свого аналізу журналісти обрали щотижневі звіти, які стосувались Офісу президента та міністерств у ті тижні, коли виходили найгучніші журналістські матеріали, фігурантами яких були представники вищезгаданих інституцій.

Зокрема, «Медіатека» згадала про російський паспорт дружини заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека в блоці, який стосується міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. «Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо зв’язків з Росії заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, заявивши про відсторонення останнього з посади. На «Цензорі» МВС критикували за неуважність у цьому призначенні», – цитують журналісти звіт компанії.

Іншого резонансного розслідування про знімання серіалів за бюджетний кошт компаніями, що були наближені до Офісу президента й екс-міністра культури Олександра Ткаченка, у моніторинговому звіті не було. І це попри те, що хронологічно воно вийшло у ті ж дні, коли обговорювався скандал навколо Тишлека.

Скандальне розслідування про родину одеського військкома, яка під час повномасштабної війни придбала в Іспанії майно на мільйони доларів, у медіазвіті згадали лаконічно: «Критика в рамках кейсу про одеського воєнкома, зокрема пригадування тез про обіцянку відправити воєнкомів на фронт». Це попри те, що після публікації матеріалу лунало багато критики, зокрема й у бік Офісу президента.

Журналісти також звернули увагу на те, що про критику в бік влади аналітики нерідко повідомляли з посиланням на узагальнені «опозиційні ЗМІ» та додаванням певного суб’єктивного контексту. Самі ж медіа зазвичай не вказувались.

У Bihus.Info вважають, що така практика «може створювати думку про те, що владу в Україні переважно «атакують», а критичні матеріали про неї «розкручують».

Наприклад, у звіті за 7–13 жовтня 2023 року про заступника керівника ОП Олексія Кулебу згадали так: «На опозиційному ТК зауважили, що заступник керівника ОП не має помітного впливу». У цьому ж звіті є схожа згадка про ще одного заступника керівника ОП Ростислава Шурму: «Опозиційні ЗМІ продовжували атакувати заступника керівника ОП у рамках корупційної риторики, зокрема щодо курування енергетики, зв’язків з Г. Галущенком та всіляких схем». Аналогічна згадка в цьому звіті стосувалась і Олега Татарова: «Опозиційні ЗМІ продовжують атакувати заступника керівника ОП, наразі – знову в рамках риторики про курування митниці в контексті зв’язків з В. Тетерею, судової реформи (зв’язки з В. Босим), правоохоронних органів (в т.ч. зв’язки з замовниками вбивства К. Гандзюк)».

Журналісти звернули увагу, що автори аналітичних звітів часом дозволяли собі додавати політичний контекст із негативною конотацією. Зокрема, у звіті, який стосувався розбору згадок телемарафону «Єдині Новини», деяких критиків марафону аналітики називали «порохоботами».

У процесі аналізу звітів для влади Bihus.Info дійшли висновку, що подекуди вони можуть формувати в посадовців хибну думку про те, що критика в їхній бік лунає переважно від узагальнених «опозиційних ЗМІ», а сама вона є або ж «атаками», або ж «популізмом».