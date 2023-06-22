У родини Євгена Борисова знайшли майно в Іспанії

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні УП «Батальйон Іспанія».

Вперше інформація про ймовірну наявність у Борисова нерухомості в Іспанії з'явилась два місяці тому – тоді йшлось про віллу в Іспанії за понад 3 млн євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Після розголосу УП повторно взяла витяги з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення. Витяги свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

Також журналісти УП помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний мерседес В класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від 100 тис. доларів. Зареєстроване авто, як і вілла, на матір Борисова. У кількох кілометрах від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Саме там розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року.

Крім того, у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто на тещу Борисова. Авто вартістю близько 100 тис. доларів – вже третє, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він «не влазить у ці справи». Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти УП помітили рідного брата водія одеського військового комісара. Водій Борисова в Одесі – співробітник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв. У розмові з УП Михайло Ніколаєв заявив, що не знає, чи працює його брат Ігор на родину Борисова в Іспанії, також він заявив, що і сам не є водієм Борисова. Ніколаєв-старший також намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є «інвалідом».

Ігоря Ніколаєва 2003 року народження УП помітила за кермом автівки матері одеського військового комісара. Він слідкував за автікою знімальної групи УП. За даними джерел УП у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році вже під час повномасштабного вторгнення і вже двічі залишав країну. Вперше на чотири місяці, і вдруге – на 5.