Євгена Борисова затримали в Києві, де він намагався сховатися від слідства

ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали скандального одеського військового комісара Євгена Борисова, який має майно та нерухомість в Іспанії на мільйони доларів. 22 липня Борисову оголосили про підозру, а у понеділок, 24 липня, затримали на спробі втечі від слідства, повідомили у прес-службах ДБР та Офісу Генпрокурора.

Колишній військком, у якого журналісти виявили нерухомість в Іспанії, намагався втекти від слідства після оголошення йому про підозру. Раніше Євгена Борисова звільнили за розпорядженням Володимира Зеленського.

«Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці зазначили, що у суботу, 22 липня, Євген Борисов отримав підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини), ч. 4 ст. 409 ККУ (ухилення від військової служби). Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії до України Євген Борисов доручив членам своєї родини купити авто преміум-класу та нерухомість в Іспанії вартістю понад 3 млн євро.

У грудні 2022 року військком, виписавшись із військового шпиталю, не з'являвся на службі два тижні без поважних причин. Зазначимо, саме Євген Борисов відповідав за мобілізацію в регіоні. Того ж місяця військком виїхав за межі України, обійшовши законодавство. Разом із сім'єю чоловік майже місяць перебував у Туреччині, Молдові, Іспанії та на Сейшелах.

На протиправну діяльність Євгена Борисова відреагував Володимир Зеленський, який доручив Валерію Залужному звільнити військкома. Згодом Володимир Зеленський анонсував перевірки усіх військкоматів на наявність порушень.