Євгена Борисова арештували на два місяці

У вівторок, 25 липня, суд відправив під варту екс-начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу. Про це повідомляє Суспільне.

Під час судового засідання прокурори повідомили, що з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів.

Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення екс-військкому необґрунтованим. Окрім того, за їхніми словами, підозру Борисову вручили з порушенням чинного законодавства. Вони також заявили, що майно, яке начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році.

Як пише ТСН, сам Борисов на суді заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб і він може померти, тому заарештовувати його не можна. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами військкома, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном.

У підсмуку, Печерський районний суд Києва призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави сумою у 150 млн грн. У разі внесення застави ексвійськкому заборонено виїжджати на за межі Одеси, здати документи, з'являтися на вимогу слідчого та інші зобов‘язання.

Ще в березні у ЗМІ поширилася інформація, що матір головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному «негайно звільнити» з посади Борисова. За словами глави держави, на Ставці він також доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України. Згодом проти Євгена Борисова відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1КК України та відсторонили військкома від посади. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

22 липня Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Вже 24 липня ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали Борисова у Києві. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.