Щодо майна військкому триває слідство

За рішенням Ставки військового комісара Одеської області Євгена Борисова, який володіє нерухомістю та автівками в Іспанії, усунули від виконання обов'язків. Про це повідомила у середу, 28 червня, речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

За словами речниці ОК, після рішення Ставки Верховного Головнокомандувача 23 червня, Євгена Борисова звільнили. Наразі триває процедура передачі посади, яку обійме заступник скандального військкома.

«Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – заявила Наталія Гуменюк.

За фактом виявлення у військкома нерухомості та авто на мільйони доларів триває слідство.

Нагадаємо, 22 червня у родини одеського воєнкома знайшли маєток та офісне приміщення в Іспанії, а також автопарк вартістю приблизно пів мільйона доларів. На скандал відреагував Володимир Зеленський, який доручив Валерію Залужному звільнити військкома. Рішення ставки набуло чинності 28 червня.