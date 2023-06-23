У родини Євгена Борисова знайшли майно в Іспанії

Президент Володимир Зеленський 23 червня провів засідання Ставки, де заслухав командувачів і доручив головнокомандуючому Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість на мільйони доларів в Іспанії.

«Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна», – повідомив Зеленський.

Також президент дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони «не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті».

Раніше журналісти УП з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він «не влазить у ці справи». Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

Службова перевірка щодо Євгена Борисова не виявила підстав для відсторонення його з посади. Керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк уточнила, що Борисов продовжує виконувати свої обов’язки.