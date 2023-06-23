У родини одеського воєнкома знайшли майно в Іспанії на мільйони доларів

Службова перевірка щодо начальника одеського військкомату Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість на мільйони в Іспанії, не виявила підстав для відсторонення його з посади. Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомила керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Службове розслідування [щодо Борисова] завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність», – заявила Гуменюк.

За її словами, перевірка встановила, що виїзд за кордон Борисова на той момент був санкціонований і дозволений, тобто порушень не було виявлено.

Раніше журналісти УП з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він «не влазить у ці справи». Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.