Колишній військком Одещини Євген Борисов

Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) дійшло висновку, що колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатися на суму в 188 млн грн. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков у середу, 19 липня, в Медіацентрі Україна.

За його словами, цей обґрунтований висновок направлять до правоохоронних органів, та додав, що сума незаконного збагачення є рекордною.

«Тільки один об’єкт, куплений в Іспанії цією людиною на маму, вартує 3,7 млн євро. Купівлю здійснили 15 грудня минулого року, коли Україна була щоденно під обстрілами росіян. І таких об’єктів ще кілька. Всі вартістю від півмільйона євро», – зазначив голова НАЗК.

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За його словами, сам Борисов пояснює, що ці кошти нібито були сформовані шляхом надання позик. Їх загальна сума склала 4,2 млн доларів.

У НАЗК встановили, що позики надавали різні підприємці, зокрема співвласник одеського клубу Ibiza. Водночас жодні відомості з податкової не підтверджують наявність відповідних коштів у причетних до злочинної схеми людей, наголосили в НАЗК.

Також Новіков повідомив, що в діяльності Одеського ТЦК встановили факти організації каналів незаконного виїзду за кордон. Наразі справа за цими фактами перебуває в Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Згідно з витягами з іспанського реєстру родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні у ЗМІ поширилася інформація, що матір головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному «негайно звільнити» з посади Борисова. За словами глави держави, на Ставці він також доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України. Згодом проти Євгена Борисова відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1КК України та відсторонили військкома від посади. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.