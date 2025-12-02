Голову Мурованської громади затримали на хабарі

У вівторок, 2 грудня, поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі голову Мурованської сільради біля Львова Богдана Свистуна. За версією правоохоронців, він одержав 1 млн грн від підприємця за сприяння у вирішенні земельних питань.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, голову Мурованської сільської ради Богдана Свистуна та його спільника затримали за одержання хабаря 1 млн грн за надання в користування сільськогосподарських земель, що розташовані на території Мурованської територіальної громади, без укладення відповідних документів та погодження рішенням сесії.

Як повідомили згодом у прокуратурі Львівщини, голова сільради з довіреною особою вимагали та одержали 1 млн грн від підприємця за передачу у користування ділянок загальною площею 135 га. Обох затримали біля адмінбудівлі сільради після одержання грошей.

Голову сільради та його довірену особу затримали біля будівлі сільради після одержання хабаря

Затриманим інкримінують вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 ККУ).

На місці події вилучили гроші в іноземній валюті, еквівалентні 1 млн грн

Зазначимо, що 44-річний Богдан Свистун очолює Мурованську громаду майже п’ять років – з січня 2021 року.