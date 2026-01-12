Українку затримали в аеропорту Варшави імені Фридерика Шопена

У неділю, 11 січня, служба безпеки варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена затримала 29-річну українку, яка на чолі написала слово «бомба» губною помадою. Про це у понеділок, 12 січня, повідомила прикордонна служба Польщі.

Служба безпеки аеропорту помітила жінку в залі реєстрації, на чолі якої був напис «бомба» та повідомила про це прикордонну службу. З’ясувалося, що це 29-річна громадянка України, яка очікувала на рейс до Цюриха.

Під час затримання жінка поводилася спокійно, не проявляла агресії та виконувала всі вказівки. Правоохоронці провели особистий огляд українки та перевірили її багаж, небезпечних предметів не виявили. Пасажирка згодом пояснила, що зробила напис на чолі губною помадою задля жарту.

За це українка змушена була заплатити 500 злотих штрафу. Крім того, її не допустили на рейс до Цюриха, куди вона мала намір відлетіти.

Нагадаємо, на початку січня у варшавському аеропорту імені Фредерика Шопена затримали 23-річного українця з пристроєм для глушіння радіохвиль.