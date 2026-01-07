20-річний українець покинув своє авто та намагався втекти від поліції

У польському місті Красник правоохоронці затримали 20-річного громадянина України, який намагався втекти від патрульних без водійського посвідчення на швидкості 200 км/год. Про це у середу, 7 січня, повідомив радіомовник RMF 24.

Інцидент трапився на трасі S19 у напрямку Любліна. Патрульні зафіксували, що 20-річний водій BMW перевищив дозволену швидкість та не зупинився на вимогу поліцейських. Після сигналу зупинитись водій на швидкості виїхав на автомагістраль, де почав втікати від патрульних.

«Офіцери, які патрулювали, побачили авто, яке їхало із перевищенням швидкості, та наказали йому зупинитися. Однак після подачі світлових і звукових сигналів водій почав тікати, перевищуючи швидкість 200 км/год», – повідомляють у поліції.

Відео поліції

Порушника затримали після того, як він посеред поля залишив своє авто та намагався втекти. Поліцейські провели тест на алкоголь в організмі українця та перевірили його дані в базах. Тест показав, що водій був тверезим. Також виявилося, що в українця не було водійського посвідчення.

Затриманому висунули звинувачення за невиконання наказу про зупинку та за кермування без прав. За вчинене українцю загрожує штраф із забороною керувати будь-яким транспортом та покарання у вигляді до 5 років тюрми. У поліції зазначили, що за ігнорування зупинки для перевірки на дорозі та керування без водійського посвідчення українцю загрожує штраф у розмірі від 1500 до 30 тис. злотих (від 17 655 до 350 тис. грн за теперішнім курсом НБУ).