Це не перше порушення українського водія

У Гданську правоохоронці затримали 22-річного громадянина України, який намагався втекти від патрульних після перевищення швидкості. Водієві призначили 31,5 тис. злотих штрафу (понад 362 тис. грн), нарахували 210 штрафних балів, заборонили керувати авто та зобов’язали внести 5 тис. злотих застави (понад 57 тис. грн). Про це 18 листопада повідомив портал TVN24.

Зазначається, що інцидент трапився в неділю, 17 листопада. Патрульні зафіксували, що водій Audi перевищив дозволену швидкість на 58 км/год. Поліцейські дали йому сигнал зупинитися, однак водій прискорився і почав тікати.

Порушника затримали через кілька кілометрів на трасі S7. Поліцейські провели тести на наявність наркотиків і алкоголю в організмі українця, та перевірили його дані в базах. Виявилось, що це не перше подібне порушення: у вересні водій також не зупинився для перевірки на трасі S6.

Затриманого доправили до поліції, де наступного дня висунули два кримінальні обвинувачення за невиконання наказу про зупинку. До кінця розслідування він перебуватиме під наглядом поліції без права на керування авто.

У головному управлінні поліції у Гданську зазначили, що за ігнорування зупинки для перевірки на дорозі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.