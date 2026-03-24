У вівторок, 24 березня, російський ударний безпілотник влучив у будинок в самому центрі Львова – на площі Соборній, 3. Від удару також постраждали дзвіниця та інші елементи храму, що розташований поруч і належить до всесвітньої спадщини під охороною ЮНЕСКО, як і пошкоджений житловий будинок.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже повідомив, що експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова, щоб зафіксувати та оцінити руйнування пам’яток. А ZAXID.NET розповідає, що відомо про храм та чим він особливий.

Церква святого Андрія

Сьогодні в колишньому костелі монахів-бернардинів діє церква святого Андрія, що належить УГКЦ, а в прилеглій будівлі давнього монастиря працює Центральний державний історичний архів України у Львові. Архів заснували в 1784 році, коли австрійська влада ліквідувала орден бернардинів.

Будівля є пам’яткою національного значення і входить в історичний ареал Львова, внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні тут служить церква святого Андрія Первозданного УГКЦ (фото сайту LvivTravel)

Давні оборонні мури міста

Ченці ордену бернардинів з’явилися у Львові в 1460 році. На місці, де розташована нинішня пам’ятка, вони звели спочатку дерев’яний храм. Це було в 1460–70-х роках.

У 1470–1484 роках в цьому монастирі проживав відомий францисканський чернець Ян з Дуклі. Його поховали біля монастиря, а потім, за легендою, з цього місця почало бити чудодійне джерело. Згодом ченця беатифікували, костел став місцем паломництва вірян різних конфесій.

Перша дерев’яна будівля постійно страждала від пожеж. Тож у 1601 році на розширеній ділянці почали зводити новий монастир. Будівництво відбувалося за межами міських мурів, тому новий монастирський комплекс мав власні укріплення, що увійшли до загальноміської системи оборони.

Монастир оточили кам’яними стінами з бійницями і баштою. Звідти фланговим вогнем захищали східні кордони міста. Досі збереглася східна стіна укріплень та Глинянська вежа на Митній площі. Навколо монастиря було кладовище, а зі сторони вул. Валової – монастирський сад.

Комплекс бернардинів мав власні оборонні мури та вежі і був частиною міського оборонного комплексу (фото з сайту Про Львів)

Цікаво, що до фінансування будівництва бернардинського комплексу долучався сам король Сиґізмунд III та коронний гетьман Ян Замойський. А проєктували і будували його одразу кілька відомих архітекторів – італійці Павло Римлянин і Амвросій Прихильний, а також німець Андреас Бемер.

Бароковий декор

Колишній монастир бернардинців має збережені настінні розписи та інші елементи архітектурного декору періоду бароко. Стелі прикрашені розписами, які на початку 2000-х років відреставрували та законсервували.

Інтер’єр храму вражає наповненістю бароковими орнаментами й позолотою. Також в оздобленні можна побачити фрески монаха Бенедикта Мазуркевича, що з’явились в комплексі у 1738–1740 роках.

В церкві зберігся пишний бароковий декор і розписи, яким майже 300 років (фото сайту Духовна велич Львова)

Шляхта освячувала тут зброю

Костел бернардинського комплексу, який ще 400 років тому отримав ім’я святого Андрія Первознанного, був одним з улюблених місць молитви для львівських шляхтичів. Перед військовими походами вони освячували тут зброю. Так було і в 1604 році перед походом на Москву. Мечі тоді кропили водою з криниці біля монастиря.

Підземелля для порятунку

Під час Другої світової війни в період німецької окупації Львова в каналізації під костелом переховувалися євреї. Спогади про те, як вони чули церковні відправи з костелу Андрія відображені в книзі спогадів тих, хто пережив Голокост.

Пам'ятка національного значення побудована в 1601 році (фото з Вікіпедії)

Скандальний кліп

До слова, у 2023 року церква святого Андрія в колишньому костелі бернардинів потрапила у скандал. Тут зняли кліп на пісню «Серце» у виконанні Христини Соловій і Сергія Жадана, що обурив представників парафії.

Більшість сцен із кліпу знімали у будівлі церкви. На цих кадрах Христина Соловій у червоній сукні позує разом із музикантками гурту «Жадан і Собаки». Ще одна частина кліпу містить сцени з поцілунками двох жінок, але ці кадри зняті поза межами церкви.

Парафія повідомила, що була наперед проінформована про суть кліпу, втім не знала, що у ньому будуть використані кадри з поцілунками одностатевих пар. Тоді представники парафії просили видалити кліп з ютубу, проте цього не сталося.