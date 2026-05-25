У 1911 році Іван Франко декламував тут свою поему «Мойсей»

Прокуратура Івано-Франківська через суд вимагає від власників нежитлових приміщень на вулиці Січових Стрільців, 24 укласти охоронні договори на пам’ятку архітектури. Йдеться про будинок культурно-просвітницького товариства «Руська бесіда», зведений на межі XIX–XX століть. Одноповерхова мурована будівля з високим цоколем є пам’яткою архітектури місцевого значення.

У цій будівлі неодноразово виступав Іван Франко. У 1911 році він декламував місцевій інтелігенції свою поему «Мойсей». Також у цих стінах діяла відома музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 25 травня, зараз історична будівля належить сімом приватним власникам у різних частках і перебуває в аварійному стані.

«Через просідання фундаменту деформувалися стіни, а кутова конструкція будівлі опинилася під загрозою обвалу. На бічному фасаді повністю відсутній цоколь, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка», – зазначили правоохоронці.

Попри те, що закон зобовʼязує власників пам’яток архітектури підписувати охоронні договори протягом місяця після набуття права власності, вони проігнорували цю вимогу. Івано-Франківський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі.