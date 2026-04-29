Вигляд споруди під час реставрації суттєво змінили

Громадська організація «Мультимедійна лабораторія» подала до суду на власницю будівлі колишнього готелю «Дністер» з вимогою повернути пам’ятку архітектури в Івано-Франківську до автентичного вигляду. У середу, 29 квітня, Івано-Франківський міський суд відмовив громадській організації в задоволенні позову.

Йдеться про будівлю поблизу історичної частини міста, на розі вулиць Січових Стрільців і Тараса Шевченка, зведену у 1914 році за проєктом архітектора Фредерика Януша. Упродовж XX століття готель носив назви «Австрія», «Варшава» (1919 –1939), «Спартак» і «Дністер» (з 1960 року). Саме в його приміщенні у 1919 році підписали Акт Злуки між УНР та ЗУНР.

Готель «Дністер» до реставрації. Фото Вікіпедії

У червні 2016 року нові власники закрили готель на реставрацію та суттєво змінили зовнішній вигляд споруди. Зокрема, на одній з частин будинку добудували три поверхи, змінили матеріал покриття даху, колір фасаду та конфігурацію вікон, а також засклили територію колонади, яка є громадським простором.

Під тиском громади у 2021 році власниця готелю Надія Лєвшакова пообіцяла прибрати склопакети та звільнити колонаду, проте так і не зробила цього.

У 2025 році ГО «Мультимедійна лабораторія» від імені громадськості звернулася з позовом про визнання протиправною бездіяльність Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОВА, яке не зобов’язало власників привести пам’ятку до належного стану, однак суд відмовив у задоволенні позову.

Під час розгляду справи за позовом громадської організації до власниці готелю представник «Мультимедійної лабораторії» Микола Єрема зазначив, що проведені роботи є незаконною реконструкцією, і вимагав відновити об’єкт культурної спадщини, передає «Курс».

Цього разу позов громадськості підтримали Мінкульт та Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради. Зокрема, представниця міністерства Ірина Тимкович повідомила, що перевірки зафіксували суттєві зміни в будівлі. Вона також звернула увагу, що будівельні роботи проводилися у період, коли законодавство вже передбачало обов’язкове отримання дозволів на роботи в історичних ареалах, однак ані за погодженням, ані за дозволами власники готелю не зверталися.

В Івано-Франківській міськраді теж заявили, що звернень для погодження робіт до них не надходило, а письмові дозволи не видавалися. Водночас представниця відповідачки Лідія Зварич повідомила, що позицію сторони викладено у письмових поясненнях.

Суддя Богдан Атаманюк оголосив резолютивну частину рішення: він відмовив у задоволенні позову «Мультимедійної лабораторії», яка вимагала у власників готелю повернути пам’ятку архітектури до автентичного вигляду. Повний текст рішення суд має підготувати упродовж 10 днів.