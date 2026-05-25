Чоловіка затримали після прибуття до міста Крістіансанн на поромі з Данії

У Норвегії правоохоронці затримали 45-річного громадянина України, який із вересня 2025 року перебував у розшуку Інтерполу. Про це у неділю, 24 травня, повідомило норвезьке видання VG.

За даними журналістів, чоловіка затримали після прибуття до міста Крістіансанн на поромі з Данії. Операція відбулася безпосередньо на пристані.

Представник поліції округу Агдер Хеллек Руе повідомив, що затриманий сам підтвердив свою особу. Після цього його взяли під варту на підставі міжнародного розшуку. Норвезька сторона вже поінформувала про затримання українські правоохоронні органи.

Інформація про розшук банкіра

Пізніше українця арештували за рішенням окружного суду Агдера. У судових документах зазначається, що чоловіка підозрюють у масштабних економічних злочинах, які могли тривати кілька років. Слідство вважає, що, працюючи у фінансовій установі, він міг використовувати службове становище для привласнення грошей клієнтів.

За інформацією суду, у липні 2021 році, коли чоловік очолював банківське відділення в одному з невеликих українських міст, він зник після робочого дня. Чоловік перестав виходити на зв’язок, а його автомобіль згодом знайшли в іншому місті. Спочатку правоохоронці розшукували його як зниклого безвісти. Через дев’ять днів чоловіка виявили в готелі в іншому регіоні країни. За даними журналістів, своє зникнення він пояснив особистими проблемами, а невдовзі залишив територію України.

Після цього у місцевих медіа з’явилися заяви жителів його рідного міста, які звинуватили банкіра у незаконному оформленні кредитів на чужі імена та маніпуляціях із банківськими рахунками клієнтів. Банк, у якому працював чоловік, тоді повідомляв про проведення внутрішньої перевірки.

Наразі ім’я банкіра не розголошують.

Нагадаємо, наприкінці січня італійські ЗМІ повідомили, що у Мілані виявили мертвим 54-річного українського банкіра, ексголову правління «Укрсиббанку» та ексвласника банку «Фідобанк» Олександра Адаріча. На його тілі виявили сліди зв’язування.

Згодом у цій справі правоохоронці затримали сина банкіра. Слідство вважає, що Ігор Адаріч заманив батька у будинок та вимагав у нього переказати велику суму грошей.