Російського агента затримали за місцем проживання

Служба безпеки України у понеділок, 9 лютого, повідомила про затримання в Києві ще одного агента російських спецслужб. 40-річний співробітник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці передавав росіянам персональні дані українських військових.

За даними слідства, зловмисник використовував службове становище для збору персональних даних клієнтів банку, серед яких були військовослужбовці Сил оборони України та волонтери. Отриману інформацію росіяни могли застосовувати для підготовки терактів, інформаційних атак і спроб вербування українських захисників.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агента, задокументували його протиправну діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили чотири мобільні телефони, змінні SIM-карти для конспірації та три ноутбуки, на яких зберігалися масиви персональних даних українців. Також було встановлено контакти затриманого з представниками ФСБ Росії.

Слідство з’ясувало, що увагу російських спецслужб банкір привернув через активність у забороненій в Україні соціальній мережі. Після вербування він виконував тестові завдання куратора, зокрема, здійснював дорозвідку поблизу об’єктів можливого базування Сил оборони у Києві. Для цього у вихідні дні обходив території та фотографував будівлі, які могли використовуватися українськими військовими.

Листування працівника банку з російською спецслужбою

Згодом агент отримав завдання збирати інформацію про клієнтів банку з-поміж військових та волонтерів, які відкривали рахунки для підтримки ЗСУ. Окремо він мав передати окупантам координати резервного дата-центру, де зберігаються бази даних фінустанови та її користувачів.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 лютого у Харкові СБУ викрила викладачку в університеті на шпигунстві для росіян. Жінка допомагала окупантам готувати обстріли міста.