За словами Зеленського, Європа має кілька проєктів, орієнтованих на українські технології

У неділю, 8 лютого, Україна відкрила експорт дронів власного виробництва до країн Європи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту Володимир Зеленський розповів, що наразі в Україні 450 компаній-виробників дронів. 40-50 з них є провідними. Він анонсував розвиток експорту українських технологій до Європи та заявив, що його відкриють «сьогодні».

За словами президента, у 2026 році Україна планує відкрити 10 експортних центрів у Балтійських країнах та країнах Північної Європи. Також Зеленський анонсував відкриття 10 представництв українських компаній в Європі у 2026 році.

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», – повідомив Зеленський.

За словами президента, наразі в Європі є «кілька різних проєктів», які базуватимуться здебільшого на українських технологіях та спеціалістах. Він пояснив, що не всі компанії поки що відчувають достатньо свободи, щоб заходити на інші ринки, оскільки в Україні триває війна.

«Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у липні 2025 року президент заявив, що в купівлі українських дронів зацікавлені США, а Україна, своєю чергою, зацікавлена у придбанні американських систем ППО. Тоді Зеленський доручив Міноборони підготувати контракт на 10-30 млрд доларів.