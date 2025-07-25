Зеленський обговорював з президентом США експорт українських БпЛА

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати контракт щодо експорту українських бойових безпілотників до США. Про це повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу 24 липня, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«Далі – з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 млрд доларів», – сказав президент.

Нагадаємо, 16 липня Володимир Зеленський повідомив, що США хочуть купувати українські дрони, а Україна зацікавлена у купівлі американських засобів для протиповітряної оборони.

Також відомо, що Україна розширює виробництво безпілотників у Данії. Зокрема, підписано угоду щодо спільного виробництва далекобійних дронів на данській території. Частину цих безпілотників отримуватиме Україна під час війни, а після її завершення дрони будуть використані для потреб армії Данії.