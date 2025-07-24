Держдеп США схвалив продаж Україні ще двох пакетів з озброєнням

Агентство співробітництва в галузі оборони США повідомило, що Сполучені Штати нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони та обладнання для ремонту й обслуговування американських самохідних артилерійських установок М109. Про це йдеться в пресрелізах агентства, опублікованих в четвер, 24 липня.

Як йдеться, Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні засобів технічного обслуговування та капітального ремонту самохідних гаубиць M109, а також супутнього обладнання на суму близько 150 млн доларів.

За іншою угодою, США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони, вартістю 180 млн доларів.

За даними агентства, США нададуть Україні:

модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини;

витратні матеріали та аксесуари;

підтримку ремонту та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Що відомо про САУ M109

M109 (англ. M109 howitzer) – американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. Розроблена на початку 1960-х років.

M109 базувалася на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Оснащувалася 155-мм гарматою M126 на станку M127 Howitzer Mount, боєукладка 28 снарядів різного типу. Допоміжне озброєння – великокаліберний кулемет M2HB з 500 набоями. Звичайна швидкострільність – 3 постріли у хвилину, максимальна – 6 постріли/хв. Екіпаж складається з шести осіб. М109 має низку модифікацій.

Нагадаємо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III, а другий – БМП Bradley.