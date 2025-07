Associated Press

Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги 23 липня

У Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги, зокрема, до них увійдуть зенітні комплекси HAWK Phase III та бойові машини піхоти Bradley. Про це у середу, 23 липня, повідомив Пентагон.

Загальна вартість двох пакетів військової допомоги становить 322 млн доларів, зокрема, перший пакет містить ракетні комплекси HAWK Phase III на суму 172 млн доларів.

«Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 млн доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що український уряд звернувся до США з проханням придбати товари та послуги для обслуговування ракетної системи HAWK:

запасні частини;

ремонт ракетних комплексів;

випробувальне та допоміжне обладнання;

контейнери для зберігання та обладнання, пов’язане зі зберіганням запасних частин;

запасні частини до ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет.

Homing All the Way Killer – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який призначений для перехоплення літаків, вертольотів і деяких типів крилатих ракет. У модифікації, яку отримує Україна, покращено радіолокаційне наведення, підвищено точність та ефективність протидії повітряним цілям. Комплекс здатний уражати цілі на відстані до 40 км і на висоті до 18 км.

Крім того, Держдеп ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України БМП Bradley та засобів для технічного обслуговування бойових машин. Пакет допомоги оцінили у 150 млн доларів.

БМП M2 Bradley – це американська бойова машина піхоти, яка призначена для знищення живої сили та бронетехніки ворога. Бойова машина спеціально розроблена для динамічного бою поряд із танками Abrams і є однією з найуспішніших БМП у світі.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 систем ППО Patriot, більшість з яких розмістять на фронті. Поставки озброєння мають відбуватися коштом європейських партнерів.

16 липня стало відомо, що Трамп не попередив європейських партнерів про те, що вони будуть купувати озброєння для України у Сполучених Штатів.