У Рівному аварійне відключення світла

У Рівному вранці 31 грудня в кількох районах міста сталося аварійне знеструмлення. Світло зникло через різке похолодання та перевантаження енергосистеми.

Як повідомляє «Суспільне. Рівне», без електропостачання залишилися мешканці мікрорайонів Північний і Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.

У Рівнеобленерго зазначили, що електропостачання більшості абонентів уже відновили. Енергетики продовжують роботи, щоб повернути світло всім споживачам.

Ймовірною причиною аварії стала негода. У місті фіксують до -5 градусів морозу, сильний снігопад і хуртовину, при цьому температура відчувається як близько -15 градусів. Через активне використання обігрівачів і опалювальних котлів навантаження на мережі зросло, що й призвело до знеструмлення.

До слова, у середу, 31 грудня, попри передноворічний день, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії – як для побутових споживачів, так і для промисловості.