У кількох районах Рівного аварійно вимкнули світло
Енергосистема не витримала навантаження через мороз
У Рівному вранці 31 грудня в кількох районах міста сталося аварійне знеструмлення. Світло зникло через різке похолодання та перевантаження енергосистеми.
Як повідомляє «Суспільне. Рівне», без електропостачання залишилися мешканці мікрорайонів Північний і Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.
У Рівнеобленерго зазначили, що електропостачання більшості абонентів уже відновили. Енергетики продовжують роботи, щоб повернути світло всім споживачам.
Ймовірною причиною аварії стала негода. У місті фіксують до -5 градусів морозу, сильний снігопад і хуртовину, при цьому температура відчувається як близько -15 градусів. Через активне використання обігрівачів і опалювальних котлів навантаження на мережі зросло, що й призвело до знеструмлення.
До слова, у середу, 31 грудня, попри передноворічний день, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії – як для побутових споживачів, так і для промисловості.