Сербія отримала «невелику знижку» на ракети від Китаю

Сербія придбала китайські балістичні ракети класу «повітря – земля» CM-400AKG та стала першим оператором цих боєприпасів в Європі. Про це в п’ятницю, 13 березня, повідомили інформаційні агентства Reuters та Bloomberg з посиланням на коментар президента Сербії Александара Вучича.

«У нас є чимала кількість цих ракет (CM-400AKG), і їх стане ще більше», – сказав Вучич в етері сербського державного телеканалу RTS.

Китайська ракета CM-400AKG

Він зазначив, що сербські Військово-повітряні сили модифікували свої винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, щоб вони могли нести китайські надзвукові ракети.

Вучич не розкрив вартість контракту, однак повідомив, що Сербія отримала «невелику знижку» від Китаю. Він також пояснив масштабні витрати на оборону до 2035 року, посилаючись на можливу загрозу з боку нещодавно сформованого «військового союзу» між Хорватією, Албанією та Косово.

«Ми не можемо атакувати країни НАТО, і не хочемо цього робити. Але я чесно кажучи думаю, що вони просто чекають зручного моменту, коли у світі настане хаос», – сказав Александар Вучич, не навівши доказів на підтвердження своїх слів.

Водночас він наголосив, що Сербія хоче мати добрі відносини з НАТО, зберігаючи при цьому свій «військовий нейтралітет».

Хорватія вже розкритикувала закупівлю цих ракет, назвавши їх загрозою регіональній стабільності, спробою змінити військовий баланс і зростальною ознакою гонитви озброєнь на Балканах.

CM-400AKG – це надзвукова балістична ракета класу «повітря – земля» розроблена китайською компанією China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC). Вона може нести або фугасну боєголовку вагою 150 кг, або проникну боєголовку вагою 200 кг і має дальність польоту до 400 км.

Згідно з урядовими даними, Сербія виділила на оборону у 2026 році близько 2,6% свого ВВП. Останніми роками країна також придбала китайську систему ППО FK-3, бойові безпілотники CH-92A, 12 нових французьких винищувачів Rafale, а також гелікоптери та вантажні літаки від Airbus.