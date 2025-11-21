Чоловіка, схожого на Вучича, помітили на відео з Боснії

Хорватський журналіст-розслідувач Домагой Маргетич подав скаргу на президента Сербії Александара Вучича, звинувативши його в причетності до так званого «сараєвського сафарі», або ж «снайперського туризму» під час війни у Боснії та Герцеговині. Журналіст стверджує, що Вучич, бувши молодим добровольцем, перебував на одній з позицій в Сараєво, звідки іноземці стріляли по мирних мешканцях, повідомило 21 листопада Guardian.

Маргетич опублікував низку постів із доказами того, що Вучич міг перебувати на снайперській позиції у Сараєво, з якої сербські націоналісти обстрілювали по мирних мешканцях. Зазначається, що до «сараєвського сафарі» долучалися іноземці, які платили гроші за вбивства людей.

Раніше у соцмережах зʼявилися фото і відео з позицій у Сараєво, на яких видно чоловіка, схожого на молодого Александара Вучича, зі зброєю в руках.

This sniper in the video is #Serbian President Aleksandar #Vučič during the 1992/1995 siege of Sarajevo, killing a #Bosnian civilian in Sarajevo. A fascist state like Serbia that has become home to #Islamic and #Russian terrorists in preparation for the destabilization of #Europe… https://t.co/r3TyxT8qBD pic.twitter.com/HWjyWRffFZ — Shpe (@LatiiPetrPR) November 16, 2025

Світлини з чоловіком, схожим на Вучича, спливли в мережі на тлі того, як прокуратура Мілану розпочала розслідування про участь низки італійців у «сараєвському сафарі». За словами адвоката італійського письменника Еціо Гаваццені, який подав позов, до стрілянини по мирних мешканцях були причетні німці, французи, англійці та багато італійців.

«Люди з усіх західних країн, які платили великі суми грошей, щоб їх туди відвезли розстрілювати мирних жителів», – сказав адвокат Гаваццені.

Іноземці платили великі гроші солдатам колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, якого у 2016 році визнали винним у геноциді та інших злочинах проти людяності. За плату їх перевозили на пагорби біля Сараєво для того, щоб вони могли стріляти по мирному населенню.

Внаслідок обстрілів та снайперського вогню у 1992-1996 роках в Сараєво загинули понад 10 тис. людей.

Сам Вучич звинувачення не коментував. Ще у 2021 році в інтервʼю боснійському телеканату президент Сербії заявив, що ніколи не відкривав вогонь по Сараєво, а повідомлення про його участь у «сараєвському сафарі» назвав політичною маніпуляцією.