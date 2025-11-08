Руїни штаб-квартири Югославської армії

Сербський парламент ухвалив закон, який дозволяє будівництво готельного комплексу під керівництвом Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа. Про це повідомив у суботу, 8 листопада, телеканал ВВС.

Компанія Кушнера Affinity Partners хотіла побудувати елітний готельний комплекс на місці колишньої штаб-квартири Югославської армії. Її у 1999 році розбомбили під час інтервенції сили НАТО. Будівля була під охороною та мала значення для людей, які розглядали її як символ опозиції НАТО.

Минулого року сербський уряд позбавив будівлю статусу охоронюваного об’єкта й уклав із компанією Кушнера 99-річний договір оренди. Тоді Affinity Partners розробила план забудови вартістю 500 млн доларів.

Колишня штаб-квартира Югославської армії в Белграді

Рішення уряду спричинило протести та демонстрації. Крім того, правоохоронці розпочали розслідування про можливу підробку документів, завдяки яким змінили статус будівлі.

У червні президент Сербії Александар Вучич, який підтримує тісні відносини з Дональдом Трампом, захистив проєкт та заявив, що Сербії «важливо подолати тягар 1999 року». Вже 7 листопада парламент країни, де більшість має Сербська прогресивна партія Вучича, підтримала спеціальний закон про очищення ділянки. Закон піддали критиці як опозиційні критики, так й архітектурні експерти.

Низка сербських видань, на які посилається ВВС, повідомила, що під час своєї першої каденції Дональд Трамп розглядав можливість будівництва готелю в Белграді. Втім, Кушнер заявив, що йому не відомо про інтерес Трампа щодо готельного бізнесу.