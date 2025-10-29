Трампи збільшили прибутки у 17 разів

У першій половині 2025 року родина президента США Дональда Трампа отримала понад 800 млн доларів прибутку від продажу криптоактивів, не враховуючи потенційних мільярдних доходів, що залишаються «на папері». Про це йдеться у дослідженні агентства Reuters.

За даними журналістів, понад 90% прибутку Trump Organization у цей період становили доходи від криптовалютних проєктів, зокрема продажу токенів World Liberty (WLFI) та мемкоїна $TRUMP. Загалом дохід компанії зріс у 17 разів, досягнувши 864 млн доларів проти 51 млн доларів роком раніше.

Значну частину інвестицій сім’я залучила з іноземних джерел. Сини президента активно просували свої проєкти на міжнародному роуд-шоу, представляючи World Liberty потенційним інвесторам у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Більше половини прибутку – 463 млн доларів – припало саме на продаж токенів World Liberty, ще $336 млн сім’я заробила на продажі мемкоїнів $TRUMP.

Юрист Trump Organization Тімоті Парлаторе заявив у коментарі Reuters, що WLFI «не є цінними паперами», а є «цифровими активами з реальною користю», які приносять власникам вигоду завдяки зростанню платформи. Він також відкинув звинувачення у можливій маніпуляції оцінками.

Однак експерти з питань етики в уряді наголошують, що поєднання президентських повноважень Дональда Трампа із сімейним бізнесом у криптосфері створює безпрецедентний конфлікт інтересів.