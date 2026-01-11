Внаслідок наїзду авто прикордонника госпіталізували з важкими травмами

У суботу, 10 січня, прикордонний наряд «Черепківці» виявив позашляховик Range Rover на іноземних номерах, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та збив прикордонника. У результаті постраждалого госпіталізували з важкими травмами. Особу водія наразі не встановлено.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, автівка на іноземних номерах рухалася в бік Румунії. Після вимоги військових про зупинку водій надалі рухався в сторону прикордонників, де намагався протаранити інженерно-загороджувальні споруди та виїхати з країни.

Прикордонна служба зробила попереджувальний постріл вгору, після чого порушник без зупинки на швидкості розвернувся та втік. Внаслідок цього він наїхав на одного із прикордонників та завдав йому важкі травми.

Відео Західного регіонального управління Держприкордонслужби України

Вже через кілька годин прикордонники спільно з поліцією за допомогою гелікоптерів, операторів БПЛА та службових собак знайшли покинутий позашляховик. Авто покинули на околиці населеного пункту неподалік кордону. Під час пошукових дій правоохоронці затримали шістьох українців, які були в автівці. Пошуки водія наразі тривають.