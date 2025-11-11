Яворівський районний суд Львівщини визнав Валентина К. винним у порушенні правил несення прикордонної служби через незаконний виїзд мікроавтобуса з пункту пропуску без проходження митного контролю. Прикордоннику призначили 17 тис. грн штрафу за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, 5 вересня Валентин К. перебував у наряді «Вартовий шлагбаума» в пункті пропуску «Краківець-Корчова», що на кордоні з Польщею. У матеріалах справи вказано, що Валентин К. не вжив заходи для того, щоб мікроавтобус Volkswagen не зміг незаконно виїхати з територію пункту пропуску без проходження митного контролю.

Щодо прикордонника склали адмінпротокол про порушення правил несення прикордонної служби. У суді він визнав свою провину

Раніше прокуратура повідомляла, що у вересні 2025 року два вантажних авто заїхали у пункт пропуску «Краківець» і у них виявили тайники з незадекларованими товарами. Один з водіїв на великій швидкості прорвав кордон і його авто виявили через годину у Яворівському району. За цим фактом порушено кримінальну справу. Згодом прокуратура відредагувала оприлюднене повідомлення, прибравши згадку про прорив кордону.

Адміністративну справу щодо прикордонника розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала його винним та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.