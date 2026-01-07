КП «Управління спільною власністю громад» Закарпатської обласної ради замовило відкориговану закупівлю на будівництво школи у селі Кольчино Мукачівського району. Підряд за 225 млн грн виконуватиме ТОВ «Гарантбуд», яке, за інформацією Антикорупційного центру «Межа», пов’язане з нардепом Миколою Тищенком та бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким.

Йдеться про зведення будівлі та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідєшівська, 16 у Кольчині, яке триває з 2021 року. Тоді тендер на будівництво вартістю 94 млн грн виграло ТОВ «Адамант».

У січні 2022 року нардеп Михайло Лаба, якого зараз підозрюють в організації злочинної групи у ВРУ, зазначив, що будівництво школи стартувало за підтримки його однопартійця – голови Закарпатської обласної організації партії «Слуга Народу» Миколи Тищенка.

У липні 2023 року підряд на добудову школи за 270 млн грн виграло ТОВ «Гарантбуд», засновником якого є ужгородець Олег Длуський. За словами керівниці антикорупційного центру «Межа» Мартини Богуславець, «Адамант» та «Гарантбуд» тісно пов’язані між собою, адже є співзасновниками консорціуму «АДАМАНТ І КІНТЕГРО» та слідують в субпідрядах ТОВ «Еко-Буд-Трейд», що має ознаки контролю Денисом Комарницьким.

Фірму «Гарантбуд» перереєстрували на Закарпатті. Інфографіка «Межі»

У грудні 2025 року вартість закупівлі на будівництво школи у селі Кольчино Мукачівського району відкоригували до 225,5 млн грн. «Гарантбуд» має завершити роботи до 31 грудня 2026 року. За підрахунками «Межі», через завищені ціни на будматеріали на будівництві школи вже переплатили 21 млн грн.

За інформацією державної системи управління публічними інвестиціями DREAM, після завершення будівництва Кольчинська громада отримає сучасну школу на 510 учнів з котельнею на твердому паливі та благоустроєм території. Школа матиме триповерховий корпус з навчальними, медичними та харчовими зонами, двоповерховий корпус із навчальними кабінетами, спортивний зал та укриття у цокольному поверсі.