Колишній сільський голова Невицького обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу»

Народний депутат від «Слуги народу» Михайло Лаба, якого разом з чотирма однопартійцями підозрюють в організації злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді, сказав, що звинувачення не знайдуть свого підтвердження і поскаржився на «гучний інформаційний розголос».

Політик прокоментував розслідування НАБУ на своїй сторінці у фейсбуці 29 грудня.

«Я, безумовно, ознайомлюся із суттю справи в установленому законом порядку. Водночас можу запевнити, що озвучені звинувачення та підозри не знайдуть свого підтвердження, як би не намагалися ними маніпулювати. На жаль, у подібних ситуаціях часто робиться ставка передусім на гучний інформаційний розголос, а не на факти», – пояснив Михайло Лаба.

За словами нардепа, він спостерігає за масованою розсилкою інформації у соціальних мережах і телеграм-каналах, яка дискредитує не тільки його, а й інститут парламенту загалом.

Нагадаємо, 27 грудня, НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування у Верховній Раді.

Наразі в НАБУ та САП не повідомляють імена та прізвища підозрюваних народних депутатів. У «Дзеркалі тижня» зазначають, що підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Також до злочинної групи ніби-то входив Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як Юзік. За інформацією журналістів 27 грудня він залишив країну.

У понеділок, 29 грудня, «Дзеркало тижня» та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомили, що Національне антикорупційне бюро оголосило підозру п’ятому нардепу у справі про системне отримання хабарів за голосування у Верховній Раді – Михайлу Лабі.

Нагадаємо, колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. Він є членом парламентського комітету з питань бюджету. У травні 2020 року невідомі кинули в будинок нардепа «коктейль Молотова».

У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття. У 2024 році дружина нардепа Вікторія Лаба стала власницею двох земельних ділянок у Пилипці Хустського району. Ділянки загальною площею 1,6 тис. м2 у селі з гірськолижним курортом обійшлася їй у 583 грн.

У липні 2025 року Михайло Лаба голосував за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, а у жовтні – за фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат. Тоді для ухвалення закону не виставило одного голосу.