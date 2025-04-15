Колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом ВРУ від партії «Слуга Народу»

Народний депутат із Закарпаття від «Слуги народу» Михайло Лаба опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Михайло Лаба задекларував 720 тис. грн зарплати. На банківських рахунках народного депутата розміщено 8 тис. грн, ще 480 тис. грн він тримає готівкою. У власності Михайла Лаби – будинок площею 226 м2 і земельна ділянка на 1100 м2 у селі Невицьке під Ужгородом. Також йому належать автомобіль «Таврія» 1993 року випуску та автобус «Латвія» 1979 року випуску.

У 2024 році дружина нардепа Вікторія Лаба стала власницею двох земельних ділянок у селі Пилипець Хустського району. Ділянки загальною площею 1,6 тис. м2 у селі з гірськолижним курортом обійшлася їй у 583 грн: 418 грн – вказана в декларації вартість однієї ділянки, 165 грн – іншої. Також у власності Вікторії Лаби залишаються кросовер Acura MDX вартістю 420 тис. грн та дві земельні ділянки у Невицькому загальною площею понад 2,5 тис м2.

Нагадаємо, колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. Він є членом парламентського комітету з питань бюджету і одним з авторів законопроєкту про заборону судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони. У травні 2020 року невідомі кинули в будинок нардепа «коктейль Молотова».

У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття.