Група народних депутатів від президентської партії «Слуга народу» внесли до Верховної Ради законопроект, яким пропонують заборонили судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони. Відповідний документ вже опубліковано на сайті Верховної Ради. Наразі законопроект передали на розгляд парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Автори законопроекту запропонували змінити законодавство так, щоб заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не могли зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону «Про санкції». Також депутати пропонують, аби оскарження до суду рішень РНБО не зупиняло застосування санкцій.

Авторами законопроекту стали народні депутати від «Слуги народу» Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Павло Фролов, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв, Ігор Негулевський, Олександр Федієнко, Ростислав Тістик.

Зазначимо, що Рада Національної безпеки і оборони – координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при президентові України. До її складу входять президент, секретар, прем’єр-міністр, міністри внутрішніх справ і оборони, а також голова СБУ. Крім того, членами РНБО є генеральний прокурор, голова Верховної Ради, а також керівники інших центральних органів виконавчої влади, керівник і заступники керівника Офісу президента. Головою РНБО є президент України і саме він формує її персональний склад.

Починаючи з лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти низки фізичних осіб та компаній, зокрема – проти Тараса Козака та його телеканалів, проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, «злодіїв у законі» і контрабандистів, чиновників режиму Януковича та інших. При цьому більшість із фігурантів санкційних списків або неперебуває в Україні, або перебуває на волі, судові процеси проти них не ведуться або ведуться заочно.