Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу у п’ятницю, 18 червня.

За його словами, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – щодо ситуації, пов'язаної з компанією «Голден Деррік».

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов.

Секретар РНБО додав, що санкції були введені проти Павла Фукса, який причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Що стосується Фірташа, то санкції ввели через постачання сировини, яка йде до Росії.

Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено у 2018 році терміном на три роки.

«Це всі суб'єкти, які є в наявності в юридичних реєстрах і є ще живим, бо частина людей, щодо яких застосували санкції, вже померли, відповідно, їх у цьому списку немає», – додав Данілов.

Також апарат Ради національної безпеки і оборони за сприяння Служби безпеки України та контррозвідників проведе додаткову перевірку трьох осіб, які потрапили до списку санкцій «злодіїв в законі» і «кримінальних авторитетів».

«МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань. Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення РНБО стосовно трьох осіб знайти додаткову перевірку наявності їх у санкційних списках із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів. Стосовно трьох осіб буде уточнення, на яких раніше наклали санкції», – заявив Данілов.

Хто такий Дмитро Фірташ?

Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схемах за кордоном.

Хто такий Павло Фукс?

Павло Фукс народився в Харкові, проте став великим бізнесменом в Росії, зокрема був засновником девелоперської компанії Mos City Group. Потім став вести бізнес в Україні, де скуповував проблемні активи.

Фукс був наближеним до колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса та іншого олігарха – Ігоря Коломойського. Його структури фінансували телеканал «Наш», який належить одіозному нардепу Євгену Мураєву, та партію «Довіряй справам», яку очолюювали той ж Геннадій Кернес та міський голова Одеси Геннадій Труханов.

2017 року екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький та народний депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Бойко продали йому свій газовий бізнес. Того ж року, згідно з рейтингом журналу «Фокус», Фукс посів 24 позицію в рейтингу 100 найбагатших людей України зі статком 270 млн доларів.

Фукс у 2019 році разом із партнерами по компанії «Укрнафтобуріння» був учасником державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі. У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Фуксом Адміністрації президента Петра Порошенка.