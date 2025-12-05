Вулиця біля Лаври називалася Івана Мазепи до 2010 року

Київська міська рада перейменувала частину вулиці Лаврської на честь гетьмана Івана Мазепи. Нове імʼя матиме відрізок від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів. Про це повідомили в Українському інституті національної памʼяті.

Іншій частині вулиці – від Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернули історичну назву – вулиця Новонаводницька.

«Таке рішення ухвалили 4 грудня за підтримки 72 депутатів. Воно скасувало ініціативу 2010 року проросійських сил в Київраді, що запропонувала перейменування більшої частини вулиці Мазепи на Лаврську, посилаючись на заклики очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла», – зазначають в УІНП.

У заповіднику «Києво-Печерська лавра» зазначили, що у 2010 році під тиском УПЦ МП ім’я гетьмана усунули з офіційної адреси заповідника.

«Повернення імені Івана Мазепи – це не лише зміна таблички. Це відновлення історичної пам’яті, повернення національної гідності, чіткий сигнал – Україна більше не дозволяє викреслювати своїх героїв з публічного простору», – наголошує в.о. гендиректора заповідника Світлана Котляревська.

Гетьман Іван Мазепа був щедрим благодійником Києво-Печерської лаври. Саме за його підтримки наприкінці XVII – на початку XVIII століття монастир отримав свій теперішній вигляд. Доба Мазепи стала періодом розквіту «мазепинського бароко».

Нагадаємо, у 2007 році вулицю Січневого повстання у Києві перейменували на вулицю Івана Мазепи. Та вже за три роки, після візиту Патріарха РПЦ Кирила, цю частину вулиці, де розташована лавра, перейменували на Лаврську. РПЦ наклала анафему на гетьмана Івана Мазепу через те, що він був союзником шведського короля у Північній війні проти Москви.

До слова, у Лаврі зараз експонують бюст гетьмана, який створили за прижиттєвою гравюрою.