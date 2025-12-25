Владислав Волошин повідомив про розслідування щодо можливого захоплення КСП на Запоріжжі

Сили оборони проводять розслідування щодо повідомлення про захоплення росіянами командного пункту батальйону ЗСУ у Гуляйполі Запорізької області. Про це у четвер, 25 грудня, повідомила «Українська правда» з посиланням на коментар речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

Вдень 25 грудня мережею почало ширитися відео, на якому військові російської армії стверджують, що перебувають у будівлі, де розташовувався командний пункт управління 1-го батальйону 106-ї бригади (у минулому – 75 батальйон 102 бригади ТрО). Окупанти заявляють, що на КСП залишилися карти, телефони, комп’ютерна техніка та документи, що можуть містити важливу інформацію.

Журналістка hromadske Діана Буцко звернулась до військових з проханням прокоментувати ситуацію: «Ну, це очевидно у зв'язку з тим, що вище командування не давало добро виходити пунктам управління батальйонів вчасно з населеного пункту Гуляйполя і, відповідно, пункт управління попав під контакт противника й особовий склад, який перебував на штабі, відходив і залишив все так, як є. Також була втрата управління з підрозділами, які на передовій. Підрозділи не чули свого командування, і також перший батальйон 106-ї відступив зі своїх позицій, оголивши фланг 2-го батальйону 102 і відкрив захід противника зі сторони Марфопіля і також з північно-східної сторони Гуляйполя», – цитує Діана Буцко неназваного українського офіцера.

Ще один співрозмовник журналістки повідомив, що росіяни вже вільно пересуваються Гуляйполем й намагаються «відрізати дорогу на Залізничне». Водночас Діана Буцко наголошує, що українські військові зберігають контроль над частиною позицій, а додаткові штурмові підрозділи стримують наступ росіян на Гуляйпільському напрямку.

За даними джерел «Української правди», росіяни захопили командний пункт у Гуляйполі ще 18 грудня. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, наразі триває розслідування.

«За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини й передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація. Крім того, буде порушене провадження правоохоронними органами. А також за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати», – цитує УП Владислава Волошина.

Зауважимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16:00 25 грудня на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів біля населених пунктів Успенівка та Гуляйполе. Крім того, росіяни завдали ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я.

Нагадаємо, 27 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на Гуляйпільському напрямку один з українських підрозділів самовільно залишив позиції. Такі дії дали можливість росіянам зайти у фланг Сил оборони.