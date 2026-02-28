Наслідки російської атаки на Дніпро 28 лютого

На світанку 28 лютого Росія вчергове атакувала Дніпро ударними безпілотниками. У результаті атаки в місті є пошкодження інфраструктури, поранень зазнала одна людина. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, росіяни понад десять разів атакували три райони області безпілотниками. Повітряні сили збили 16 російських дронів над регіоном цієї ночі.

У Дніпрі після ворожої атаки понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранень зазнав чоловік.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Через атаку горів автомобіль, пошкоджений приватний будинок.

На Синельниківщині росіяни атакували Межівську та Васильківську громади. Зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували авіабомбами житлову забудову на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинули дві людини.