Dragon Park наразі не коментував випадки харчового отруєння у їхньому закладі

У популярному сімейному центрі розваг Dragon Park, що на вул. Стрийській у Львові, сталося масове харчове отруєння. Протягом 22-23 лютого до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували 20 людей, з яких 17 дітей. Після розголосу адміністрація центру розваг повідомила, що роботу закладу призупинили.

Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за два дні, 22-23 лютого, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 людей, серед яких 11 дітей. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості.

«За попередніми даними, всі постраждалі у період 18-21.02.2026 харчувалися в одному з розважальних закладів міста Львова. На об’єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб», – сказано у повідомленні центру.

Медичний директор Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін уточнив ZAXID.NET, що станом на ранок 24 лютого до лікарні потрапили 20 людей: троє дорослих і 17 дітей, віком 4, 6, 8, 12 років. Одній дитині вже 18 років. У хворих відібрали біологічний матеріал на дослідження, але джерело інфекції ще не встановлено.

Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих, з’ясовують, які продукти вони споживали, відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу та встановлюють джерело інфекції та фактори передачі.

Головний спеціаліст відділу Держпродспоживслужби у Львівській області Мирослав Гушул повідомив ZAXID.NET, що у понеділок, 23 лютого, відібрали 22 зразки продуктів, з яких готували, воду, змиви з об’єктів, обстежили персонал, але ще не всіх, бо не всі були на зміні.

У соцмережах батьки повідомляють про масові харчові отруєння у популярному сімейному центрі розваг Dragon Park, які трапилися упродовж минулого тижня.

За фактом масового отруєння поліція розпочала розслідування

Львів’янка Олена Хіта розповіла, що після святкування дня народження її доньки з друзями з садочку, яке відбулося 20 лютого, наступного дня у більшості учасників свята з’явилася сильна блювота, діарея та слабкість.

«Саме свято пройшло чудово: діти задоволені, батьки задоволені, Дзвінка рада, ура-ура. Наступного дня все було ок, аж поки не наступила ніч. Як то кажуть, пані та панове, ригали всі. Майже у всіх дітей і батьків, які були на святі, починаючи +/- з 20:00, скажімо так, душа назовні відкривалася. Відчуття, мушу сказати, незабутні. Жодними таблетками-медикаментами цей процес в дитини зупинити не вдалося, аж поки вже під ранок не приїхала швидка з якимось чудо-уколом», – написала львів’янка у фейсбуці.

У коментарі ZAXID.NET Олена Хіта уточнила, що на дні народженні її доньки були присутні 13 дітей віком п’ять-шість років та 12 батьків, у результаті захворіли 10 дітей та більшість батьків. Через отруєння дехто викликав швидку допомогу, інші зверталися до сімейних лікарів. З її слів, дітей на святі пригощали піцою, бургерами, тортом, лимонадом, батьки також їли суші. Усю їжу готували в закладі.

«Я і ще кілька батьків зверталися в Dragon Park після інциденту. Вони запевнили, що дезінфікують приміщення, миють кожну кульку сухих басейнів і не можуть прослідкувати за кожною дитиною. Обурюює те, що вони постирали негативні відгуки на сайті та на гугл-карті, які ми писали, що діти там потруїлися», – розповіла Олена Хіта.

ZAXID.NET 23 лютого звернувся за коментарем до центру розваг Dragon Park, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Оновлено. Обставини харчового отруєння відвідувачів дитячого розважального центру розслідує поліція. За фактом відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних норм (ч. 1 ст. 325 ККУ). Санкція статті передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

За даними слідства, станом на 11:00 24 лютого за медичною допомогою звернулись вже 21 людина, 18 з яких – діти.

23 лютого адміністрація Dragon Park повідомила, що роботу закладу тимчасово призупинили. «З метою запобігання можливому подальшому поширенню інфекції роботу комплексу тимчасово призупинено до неділі, 1 березня 2026 року, включно. Наразі ми очікуємо на завершення лабораторних досліджень. Про їх результати та подальші рішення ми обов’язково поінформуємо додатково», – сказано в повідомленні.