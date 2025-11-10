Що вклало дітей на дорослих на лікарнян ліжка наразі невідомо

Кількість пацієнтів, які потрапили до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції станом на 10 листопада зросла до 17 осіб. Серед пацієнтів – 14 учнів ліцею, вчителька і дві контактні особи, повідомив ZAXID.NET медичний директор лікарні Андрій Орфін.

«На стаціонарному лікуванні зараз перебуває 17 пацієнтів з діагнозом при госпіталізації – гостра кишкова інфекція. Серед госпіталізованих пацієнтів – 14 учнів, один працівник ліцею та двоє контактних пацієнтів: одна дитина і одна доросла пацієнтка», – повідомив Андрій Орфін.

Нагадаємо, діти почали поступати до інфекційної лікарні 5 листопада. Вони скаржилися на пронос, біль у животі, підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту. Їхній стан – середньої важкості. Більшість учнів ліцею «Оріяна», які потрапили до лікарні, кажуть, що цього дня не було світла і вони в їдальні ліцею їли круасани. Але точна причина захворювання дітей буде відома після завершення епідрозслідування, яке проводять спеціалісти Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб та управління Держпроджспоживслужби.

Обставини харчового отруєння дітей розслідує і поліція. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.