До лікарні з симптомами отруєння потрапило 9 школярів і вчителька

До Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами отруєнням потрапило дев’ять школярів і вчителька. Чим отруїлися діти наразі достеменно невідомо. У навчальному закладі проводять епідеміологічне розслідування.

Медичний директор лікарні Андрій Орфін повідомив ZAXID.NET, що дітей з симптомами отруєння госпіталізували до лікарні впродовж трьох днів.

«Діти почали поступати 5 листопада, у цей день госпіталізували двох учнів, 6 листопада – п’ятьох і 7 листопада – ще трьох. Зараз на лікуванні в лікарні перебуває 9 школярів і вчителька», – каже Андрій Орфін.

За його словами, діти скаржилися на пронос, біль у животі, підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту. Їхній стан – середньої важкості.

Що викликало такий стан у дітей, наразі достеменно невідомо. Захворіли учні молодших класів. Найменшій дитині – шість років, найстаршій – 13. Вони називають різні продукти, які споживали напередодні. Але більшість хворих дітей каже, що цього дня в ліцеї не було світла і вони їли круасани.

Про спалах в навчальному закладі гострої кишкової інфекції повідомляє і Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб, фахівці якого проводять епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих, з’ясовують, які продукти споживали хворі, відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу. Тож точна причина занедужання дітей буде встановлена після завершення епідеміологічного розслідування.

Ні у Центрі, ні у лікарні не називають заклад, з якого госпіталізували дітей, та за даними ZAXID.NET мова йде про ліцей «Оріяна» на вул. Чукаріна, 3.

P.S. У поліції Львівщини повідомили, що розслідують обставини харчового отруєння дітей. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.