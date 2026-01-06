Мобільна гінекологічна бригада здійснить 15 виїздів у громади Волині
Жінки зможуть пройти обстеження безоплатно й анонімно
У січні 2026 року мобільна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у Горохівській, Марʼянівській та Городищенській громадах. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть мешканок низки населених пунктів.
Пресслужба Волинського обласного медобʼєднання захисту материнства і дитинства повідомила у вівторок, 6 січня, що у складі бригади є акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст УЗД.
«Жінки будь-якого віку мають можливість пройти огляд гінеколога та отримати необхідні консультації, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань», – повідомили у медзакладі.
Графік виїздів у січні 2026 року:
Горохівська територіальна громада:
- 8 січня – Підберезівська АЗПСМ (амбулаторія загальної практики-сімейної медицини);
- 9 січня – Печихвостівська АЗПСМ;
- 12 січня – Журавниківська АЗПСМ;
- 13 січня – Звиняченська АЗПСМ;
- 15 січня – Скобелківська АЗПСМ;
- 16 січня – ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт) с. Озерці;
- 30 січня – ФАП с. Ватин.
Мар’янівська територіальна громада:
- 19 січня – Мар’янівська АЗПСМ;
- 21 січня – Бужанівська АЗПСМ;
- 22 січня – Бранівська АЗПСМ.
Городищенська територіальна громада:
- 23 січня – Сенкевичівська АЗПСМ;
- 26 січня – ФАП с. Губин Перший;
- 27 січня – ФАП с. Жабче;
- 28 січня – Шклинська АЗПСМ;
- 29 січня – ФАП с. Угринів.
Як раніше повідомляли в обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства, мобільний гінекологічний кабінет обладнаний апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.