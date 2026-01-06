У січні 2026 року мобільна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у Горохівській, Марʼянівській та Городищенській громадах. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть мешканок низки населених пунктів.

Пресслужба Волинського обласного медобʼєднання захисту материнства і дитинства повідомила у вівторок, 6 січня, що у складі бригади є акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст УЗД.

«Жінки будь-якого віку мають можливість пройти огляд гінеколога та отримати необхідні консультації, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань», – повідомили у медзакладі.

Графік виїздів у січні 2026 року:

Горохівська територіальна громада:

8 січня – Підберезівська АЗПСМ (амбулаторія загальної практики-сімейної медицини);

9 січня – Печихвостівська АЗПСМ;

12 січня – Журавниківська АЗПСМ;

13 січня – Звиняченська АЗПСМ;

15 січня – Скобелківська АЗПСМ;

16 січня – ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт) с. Озерці;

30 січня – ФАП с. Ватин.

Мар’янівська територіальна громада:

19 січня – Мар’янівська АЗПСМ;

21 січня – Бужанівська АЗПСМ;

22 січня – Бранівська АЗПСМ.

Городищенська територіальна громада:

23 січня – Сенкевичівська АЗПСМ;

26 січня – ФАП с. Губин Перший;

27 січня – ФАП с. Жабче;

28 січня – Шклинська АЗПСМ;

29 січня – ФАП с. Угринів.

Як раніше повідомляли в обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства, мобільний гінекологічний кабінет обладнаний апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.