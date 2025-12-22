На Рівненщині виїзна гінекологічна бригада обстежить мешканок низки сіл
Усі охочі можуть записатися на консультацію через сімейного лікаря
До теми
У січні 2026 року мобільна бригада обласного перинатального центру працюватиме у Рівненському районі. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жителів 17 населених пунктів. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.
За його інформацією, у складі бригади є акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст УЗД.
Графік виїздів:
- 2 січня – с. Дерев'яне, Зорянська ТГ;
- 5 січня – с. Карпилівка, Городоцька ТГ;
- 6 січня – с. Хотин, Шпанівська ТГ;
- 8 січня – с. Ставки, Городоцька ТГ;
- 9 січня – с. Грабів, Зорянська ТГ;
- 12 січня – с. Шпанів;
- 13 січня – с. Новостав, Зорянська ТГ;
- 15 січня – с. Вересневе, Великоомелянська ТГ;
- 16 січня – с. Оржів, Клеванська ТГ;
- 20 січня – с. Бронники, Городоцька ТГ;
- 21 січня – с. Зоря;
- 22 січня – с. Великий Житин, Шпанівська ТГ;
- 23 січня – с. Малий Житин, Шпанівська ТГ;
- 26 січня – с. Обарів, Городоцька ТГ;
- 27 та 28 січня – с. Бармаки, Шпанівська ТГ;
- 29 січня – с. Біла Криниця;
- 30 січня – с. Городище, Білокриницька ТГ
Охочим записатись на консультативний прийом рекомендують уточнити інформацію у своїх сімейних лікарів.
