У січні 2026 року мобільна бригада обласного перинатального центру працюватиме у Рівненському районі. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жителів 17 населених пунктів. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.

За його інформацією, у складі бригади є акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст УЗД.

Графік виїздів:

2 січня – с. Дерев'яне, Зорянська ТГ;

5 січня – с. Карпилівка, Городоцька ТГ;

6 січня – с. Хотин, Шпанівська ТГ;

8 січня – с. Ставки, Городоцька ТГ;

9 січня – с. Грабів, Зорянська ТГ;

12 січня – с. Шпанів;

13 січня – с. Новостав, Зорянська ТГ;

15 січня – с. Вересневе, Великоомелянська ТГ;

16 січня – с. Оржів, Клеванська ТГ;

20 січня – с. Бронники, Городоцька ТГ;

21 січня – с. Зоря;

22 січня – с. Великий Житин, Шпанівська ТГ;

23 січня – с. Малий Житин, Шпанівська ТГ;

26 січня – с. Обарів, Городоцька ТГ;

27 та 28 січня – с. Бармаки, Шпанівська ТГ;

29 січня – с. Біла Криниця;

30 січня – с. Городище, Білокриницька ТГ

Охочим записатись на консультативний прийом рекомендують уточнити інформацію у своїх сімейних лікарів.