Зараз подружжя в інфекційній лікарні під постійним спостереженням лікарів

У Зарічненській територіальній громаді на Рівненщині зареєстрували два нові випадки ботулізму. До інфекційної лікарні потрапило подружжя – чоловік і жінка 1981 та 1983 років народження, які напередодні споживали м’ясну консерву домашнього приготування. Додамо, що цьогоріч на Рівненщині зафіксовано вже п’ять випадків ботулізму.

Про нові випадки ботулізму повідомили 12 грудня у Рівненському центрі контролю і профілактики хвороб. Хворі напередодні вживали м’ясні консерви – тушковане свиняче м’ясо домашнього приготування.

«Пацієнтів у стані середньої важкості госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні. Вони перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне стаціонарне лікування. Їм введено ботулінічний антитоксин», – сказано у повідомленні.

Цього року на Рівненщині зафіксовано вже п’ять випадків ботулізму. Фахівці Центру радять не вживайте домашні консерви, якщо не впевнені у правильності їхнього приготування та термічної обробки.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше є у продуктах домашнього приготування: у м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіше виникають при ботулізмі: