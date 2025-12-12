Подружжя з Рівненщини потрапило до інфекційної лікарні з ботулізмом
Хворі напередодні вживали м’ясні консерви домашнього приготування
У Зарічненській територіальній громаді на Рівненщині зареєстрували два нові випадки ботулізму. До інфекційної лікарні потрапило подружжя – чоловік і жінка 1981 та 1983 років народження, які напередодні споживали м’ясну консерву домашнього приготування. Додамо, що цьогоріч на Рівненщині зафіксовано вже п’ять випадків ботулізму.
Про нові випадки ботулізму повідомили 12 грудня у Рівненському центрі контролю і профілактики хвороб. Хворі напередодні вживали м’ясні консерви – тушковане свиняче м’ясо домашнього приготування.
«Пацієнтів у стані середньої важкості госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні. Вони перебувають під постійним медичним наглядом та отримують необхідне стаціонарне лікування. Їм введено ботулінічний антитоксин», – сказано у повідомленні.
Цього року на Рівненщині зафіксовано вже п’ять випадків ботулізму. Фахівці Центру радять не вживайте домашні консерви, якщо не впевнені у правильності їхнього приготування та термічної обробки.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше є у продуктах домашнього приготування: у м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіше виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.