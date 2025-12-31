До дівчинки повернулися всі навички, які були до операції, і з'явилися нові

Нейрохірурги Центру дитячої медицини успішно прооперували двомісячне немовля з Рівного з небезпечною пухлиною у правому боковому шлуночку мозку, яка загрожувала життю дитини. Операція була дуже ризикована, але минула успішно. Команді нейрохірургів вдалося повністю видалити новоутвір, повідомили у медзакладі.

«Видалення пухлини у такої маленької пацієнтки (на той момент Олівія важила близько 6 кг) саме по собі є надзвичайно ризикованим. Утворення розташовувалося в зоні судинного сплетення з високим кровопостачанням, а отже, з високим ризиком значної крововтрати. До того ж пухлина була близько до ділянки, відповідальної за рухи. Тому операція вимагала максимальної точності та ретельної підготовки», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.

Перед втручанням команда детально обговорила всі можливі ускладнення та алгоритми дій у критичних ситуаціях. Було підготовлено запас крові, спеціальні гемостатичні матеріали, а також попереджено суміжних фахівців, які могли знадобитися у разі масивної кровотечі.

«Це була зовсім не типова, м’яко кажучи, операція з видалення пухлини», – додає Михайло Ловга.

Операція тривала довше, ніж зазвичай: нейрохірургам доводилося поетапно зупинятися, контролюючи крововтрату, та надзвичайно обережно видаляти утвір, щоб не пошкодити рухові зони мозку. Такі операції можливі лише за наявності інтраопераційного моніторингу та злагодженої роботи висококваліфікованої команди: нейрохірургів, нейрофізіологів, анестезіологів і операційних медсестер.

З маленькою Олівією все гаразд: вона добре їсть, смокче кулачки, агукає та багато сміється. Її мама каже, що усі навички, які були до операції, повернулися, а також з’явилися нові, відповідно до віку.